Два наркомана в Бурятии лишились водительских прав

Мужчины состоят на учёте в Республиканском наркологическом диспансере



Прокуратура Кяхтинского района установила, что двое граждан, состоящих на диспансерном учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения.



- Управление автотранспортом лицам, страдающим наркоманией, недопустимо, это создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, - отмечает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Наличие такого диагноза является основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами. Прокурор района в Кяхтинский районный суд направил административные исковые заявления. В результате водительские удостоверения мужчин признали недействительными. Решения суда вступили в законную силу.



Читают сейчас

В Улан-Удэ жители Поселья устраивают битвы за маршрутки Общество, Жители Поселья жалуются на работу маршруток и автобусов. По их словам, в часы пик конкуренция такая, что происходит чуть ли не битва за салон

Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу Общество, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета