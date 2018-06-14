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Улан-удэнец упустил свой участок в престижном районе

Общество, 
Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя

Советский районный суд рассмотрел иск к администрации Улан-Удэ и управлению Росреестра по Республике Бурятия. Истец просил обязать предоставить ему земельный участок и взыскать компенсацию морального вреда.

Мужчина с 1965 по 1979 года работал на заводе «Электромашина» и имел акции предприятия. В 1992 году он передал заводу свои акции, в обмен ему должны были предоставить земельный участок.

В 1992 году он занимал должность директора кирпичного завода, не имел возможности интересоваться судьбой своего заявления, не знал, что администрацией города ему был предоставлен земельный участок под ИЖС в посёлке «Солнечный». А в 1996 году землю у него изъяли в связи с неосвоением.

Обо всём этом мужчина узнал случайно в прошлом году. Истец считал, что изъят участок был незаконно, поскольку он не был уведомлен о предоставлении участка и об его изъятии, его согласия на изъятие участка получено не было.

Суд счёл, что истец после написания заявления обязан был интересоваться его судьбой.

- Поведение истца свидетельствует о том, что он добровольно отказался от предоставленного ему земельного участка до обращения с заявлением о регистрации права собственности в Управление Росреестра по Бурятии. Истец фактически отказался от осуществления прав законного владельца, не занимался освоением, не интересовался судьбой и состоянием участка. Кроме того, не оплачивал необходимые платежи и налоги в отношении имущества, - сообщает пресс-служба суда.

Довод о том, что администрация Улан-Удэ была обязана извещать его о предоставлении земельного участка, не приняты во внимание как не основанные на нормах права. Изъятие тоже не предусматривало письменного или устного извещения.

Кроме того, самостоятельным основанием для отказа явился пропуск срока исковой давности. При этом ходатайств о восстановлении срока суду заявлено не было, доказательств уважительности причин пропуска срока не представлено. Суд постановил решение об отказе в удовлетворении требований истца.  
земельные участки
 
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