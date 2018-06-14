Для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты
Минстрой России разработал проекты документов, уточняющих систему нормирования очистки сточных вод. Предлагается ввести новые критерии качества стоков, синхронизированные с мировыми стандартами, сообщает министерство строительства Бурятии.
Согласно проектам, в отношении промышленных сточных вод будут действовать более жёсткие стандарты очистки, тогда как к централизованным системам водоотведения будет применяться более мягкиетребования, основанные на наилучших доступных технологиях.
Для того, чтобы стимулировать водоканалы строить современные очистные сооружения, для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты к оплате за негативное воздействие на водные объекты, а также особый порядок зачета указанной платы в счет средств, потраченных на реализацию водоохранных мероприятий.
Изменения обеспечат надлежащую очистку, и стимулируют водоканалы модернизировать очистные комплексы. Кроме того, предлагается для каждой категории водных объектов установить четкие технологические показатели очистки сточных вод.
- Принятие поправок позволит проводить нормирование сточных вод соответственно их типу и применять при этом реальные для достижения технологические нормативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод, - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.
Действовавшая ранее система нормирования сточных вод не учитывала особенности их сброса водоканалами, где загрязняющие вещества образуются предприятиями, сбрасывающими сточные воды в централизованную систему водоотведения. Реализация новых норм, позволит четко разграничить ответственность между водоканалами и их абонентами за сбросы загрязняющих веществ.
В Бурятии будет изменена система нормирования очистки сточных вод
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