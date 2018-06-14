Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

Популярное

В Бурятии будет изменена система нормирования очистки сточных вод

Общество, 
Для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты

Минстрой России разработал проекты документов, уточняющих систему нормирования очистки сточных вод. Предлагается ввести новые критерии качества стоков, синхронизированные с мировыми стандартами, сообщает министерство строительства Бурятии.

Согласно проектам, в отношении промышленных сточных вод будут действовать более жёсткие стандарты очистки, тогда как к централизованным системам водоотведения будет применяться более мягкиетребования, основанные на наилучших доступных технологиях.

Для того, чтобы стимулировать водоканалы строить современные очистные сооружения, для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты к оплате за негативное воздействие на водные объекты, а также особый порядок зачета указанной платы в счет средств, потраченных на реализацию водоохранных мероприятий.

Изменения обеспечат надлежащую очистку, и стимулируют водоканалы модернизировать очистные комплексы. Кроме того, предлагается для каждой категории водных объектов установить четкие технологические показатели очистки сточных вод.

- Принятие поправок позволит проводить нормирование сточных вод соответственно их типу и применять при этом реальные для достижения технологические нормативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод, - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

Действовавшая ранее система нормирования сточных вод не учитывала особенности их сброса водоканалами, где загрязняющие вещества образуются предприятиями, сбрасывающими сточные воды в централизованную систему водоотведения. Реализация новых норм, позволит четко разграничить ответственность между водоканалами и их абонентами за сбросы загрязняющих веществ.

сточные воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцам на «Арбате» помогут с паспортами
Общество, 14.06.2018
Специалисты помогут горожанам подать заявление
Жителей Бурятии приглашают к участию в «Гринландии»
Общество, 14.06.2018
Приём заявок на всероссийский конкурс авторской песни уже начался
Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год
Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год
Общество, 14.06.2018
Статистика включает и новорождённых
Среди врачей Бурятии больше всего терапевтов и хирургов
Среди врачей Бурятии больше всего терапевтов и хирургов
Общество, 14.06.2018
В лечебно-профилактических организациях на конец 2017 года в Бурятии работало более 4,5 тысяч  практикующих врачей
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего сварщика
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего сварщика
Общество, 14.06.2018
Осуждённый после выхода из колонии собирается работать по профессии
Владимир Гранат: Выйдем на пик формы к первому матчу на ЧМ
Владимир Гранат: Выйдем на пик формы к первому матчу на ЧМ
Общество, 14.06.2018
Уроженец Улан-Удэ, член сборной России дал интервью в преддверии старта чемпионата мира по футболу
Сотрудники УФСИН Бурятии высадили цветы в «Малышке»
Сотрудники УФСИН Бурятии высадили цветы в «Малышке»
Общество, 14.06.2018
Сегодня там воспитывается 50 детей
Театр имени Маяковского в Улан-Удэ встретили гусары
Театр имени Маяковского в Улан-Удэ встретили гусары
Общество, 14.06.2018
Сегодня в Улан-Удэ с гастролями прибыл Московский академический театр им.Вл.Маяковского. ФОТО
Футбольную спецверсию «УАЗ Патриот» покрасили в «Синий Байкал»
Футбольную спецверсию «УАЗ Патриот» покрасили в «Синий Байкал»
Общество, 14.06.2018
Автомобиль отличается эксклюзивным цветом и оригинальным интерьером с кожаной отделкой
В Иркутске запретили парковку по просьбе ИГУ
Общество, 14.06.2018
С 5 июля парковка по улице Некрасова на перекрёстке с улицей Сухэ-Батора в Иркутске будет запрещена
В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе
В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе
Общество, 14.06.2018
Конкурс любительских и профессиональных фотографий «Октябрьский район, нет тебя краше!» посвящён 80-летию со дня образования района
Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка
Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка
Общество, 14.06.2018
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу
В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке
В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке
Общество, 14.06.2018
Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
В Улан-Удэ контрактник незаконно получал военную пенсию
В Улан-Удэ контрактник незаконно получал военную пенсию
Общество, 14.06.2018
Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы
В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы
Общество, 14.06.2018
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^