В Бурятии будет изменена система нормирования очистки сточных вод

Для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты



Минстрой России разработал проекты документов, уточняющих систему нормирования очистки сточных вод. Предлагается ввести новые критерии качества стоков, синхронизированные с мировыми стандартами, сообщает министерство строительства Бурятии.



Согласно проектам, в отношении промышленных сточных вод будут действовать более жёсткие стандарты очистки, тогда как к централизованным системам водоотведения будет применяться более мягкиетребования, основанные на наилучших доступных технологиях.



Для того, чтобы стимулировать водоканалы строить современные очистные сооружения, для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты к оплате за негативное воздействие на водные объекты, а также особый порядок зачета указанной платы в счет средств, потраченных на реализацию водоохранных мероприятий.



Изменения обеспечат надлежащую очистку, и стимулируют водоканалы модернизировать очистные комплексы. Кроме того, предлагается для каждой категории водных объектов установить четкие технологические показатели очистки сточных вод.



- Принятие поправок позволит проводить нормирование сточных вод соответственно их типу и применять при этом реальные для достижения технологические нормативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод, - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.



Действовавшая ранее система нормирования сточных вод не учитывала особенности их сброса водоканалами, где загрязняющие вещества образуются предприятиями, сбрасывающими сточные воды в централизованную систему водоотведения. Реализация новых норм, позволит четко разграничить ответственность между водоканалами и их абонентами за сбросы загрязняющих веществ.



