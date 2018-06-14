Приём заявок на всероссийский конкурс авторской песни уже начался
Жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». Он пройдёт с 19 по 22 июля в Кировской области на берегу реки Быстрица у села Башарово, сообщает администрация Улан-Удэ.
Ежегодно фестиваль привлекает большое количество гостей. Так, по официальным данным, в прошлом году через фестивальную поляну за четыре дня прошло более 230 тысяч человек.По данным аналитического агентства «ТурСтат» в прошлом году «Гринландия» возглавила рейтинг культурных фестивалей России.
На одной сцене фестивальной поляны выступают начинающие авторы-исполнители и звёзды российской авторской песни, среди которых в разные годы были Сергей Трофимов, Олег Митяев, Юлий Ким, Григорий Гладков, Галина Хомчик, Константин Тарасов, Валерий и Вадим Мищуки, Александр Софронов, Леонид Сергеев и другие. Дважды на поляне в Башарово давал концерт мэтр российской эстрады — народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Кроме того, на поляне «Гринландии» будет организована работа разнообразных детских и спортивных площадок, проходят соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию каната и другие.
Заявки на участие в творческих мастерских уже сегодня можно направить на электронную почту фестиваля grinlandia-kirov@mail.ru.Подробнее о фестивале на официальном сайте grinlandia.ru.
Жителей Бурятии приглашают к участию в «Гринландии»
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