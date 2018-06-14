Владимир Гранат: Выйдем на пик формы к первому матчу на ЧМ

Уроженец Улан-Удэ, член сборной России дал интервью в преддверии старта чемпионата мира по футболу
Защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат после очередной тренировки национальной команды ответил на вопросы о чемпионате мира. В частности, заявил, что не читает СМИ и соцсети накануне ЧМ. Интервью с Гранатом приводит «Спортбокс.Ру».
– Многие игроки говорят, что не обращают внимание на то, что пишут в прессе, соцсетях. Как вы думаете, какой сейчас фон вокруг сборной России?
– Я действительно не особо слежу за тем, что обсуждают про нас в Интернете, – приводит слова футболиста корреспондент «Матч ТВ» Василий Богданов. – Надеюсь, что и о команде, и о чемпионате мира в целом все думают больше в положительном ключе.
– А что положительного могут сказать болельщикам сами игроки?
– Не буду отвечать на этот вопрос.
– Смотрели ли последние матчи Саудовской Аравии и Египта?
– Частично с соперниками уже знакомимся. Каждый футболист, если есть возможность, включал трансляцию. Но полный разбор и выводы о сопернике сделает уже тренерский штаб.
– Кто из этих команд сильнее?
– Думаю, на чемпионате мира в принципе не может быть слабых команд. Со всеми придется побороться.
– Готовится ли команда уже конкретно к Саудовской Аравии?
– Какие-то схемы уже наигрываем, просматриваем соперника. К каждому приходится готовиться отдельно, так как сильные и слабые стороны у всех разные.
– Есть ли уже волнение перед стартом турнира? Может, не спится по ночам?
– Нет, пока ничего такого не чувствую.
– Бразильские журналисты называют московскую погоду «зимним адом». Станет ли это преимуществом для нашей команды?
– Если честно, для нас это комфортная погода, в которую отлично и тренироваться, и играть. Все соперники находятся в равных условиях, поэтому на футбол это никак не повлияет.
– Какие ожидание у вас от чемпионата мира?
– Только самые положительные, ведь это настоящий праздник и для футболистов, и для страны.
– К Саудовской Аравии уже готовы?
– Пока ещё набираем форму. Думаю, оптимальные кондиции доберем как раз к матчу.
Первый матч чемпионата мира в России будет проведён сегодня, 14 июня – в Москве на стадионе «Лужники» российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Начало в 18 часов по московскому времени.
Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.
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