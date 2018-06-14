Конкурс любительских и профессиональных фотографий «Октябрьский район, нет тебя краше!» посвящён 80-летию со дня образования района
Конкурс проходит с 1 июня по 15 августа. Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия со дня образования Октябрьского района Улан-Удэ.
Участниками конкурса могут быть жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше.
Работы участников оцениваются отдельно в 2 возрастных группах:
Любительское фото
- от 7 до 16 лет;
- взрослые
Профессиональное фото
- от 7 до 16 лет;
- взрослые
Номинации конкурса:
- Лучшая цветная фотография из жизни района;
- Лучшая черно-белая фотография из жизни района;
- Лучшая ретро фотография из жизни района;
- Лучшая цветная семейная фотография в жизни района.
Работы предоставляются кабинет №42 администрации Октябрьского района до 10 августа.
В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу
Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами
Мужчине продали вздувшееся напольное покрытие
Груз весом 15 тонн направлялся в Черногорск
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-й «Байкальский Сабантуй» пройдёт 16 июня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии
На ежегодный велопробег приглашаются все желающие
Юбилярше вручили сертификат на единовременную выплату
Чтобы появился полноценный лес, понадобится не менее ста лет
Он перевозил 6 голов крупного рогатого скота
Это произошло во время сильного ливня
Коммунальщики сначала заваривали 3 свища, а затем меняли участок трубы
Дети вспоминали героев, совершивших добрые поступки
Приятный сюрприз преподнесли прямо на концерте «Поёт Республика»