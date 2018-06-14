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В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе

В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс любительских и профессиональных фотографий «Октябрьский район, нет тебя краше!» посвящён 80-летию со дня образования района

Конкурс проходит с 1 июня по 15 августа. Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия со дня образования Октябрьского района Улан-Удэ.

Участниками конкурса могут быть жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше.
Работы участников оцениваются отдельно в 2 возрастных группах:

Любительское фото
- от 7 до 16 лет;
- взрослые

Профессиональное фото
- от 7 до 16 лет;
- взрослые

Номинации конкурса:

- Лучшая цветная фотография из жизни района;
- Лучшая черно-белая фотография из жизни района;
- Лучшая ретро фотография из жизни района;
- Лучшая цветная семейная фотография в жизни района.

Работы предоставляются кабинет №42 администрации Октябрьского района до 10 августа.

конкурс фотографы
 
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