В Улан-Удэ проходит конкурс фотографий об Октябрьском районе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс любительских и профессиональных фотографий «Октябрьский район, нет тебя краше!» посвящён 80-летию со дня образования района



Конкурс проходит с 1 июня по 15 августа. Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летия со дня образования Октябрьского района Улан-Удэ.



Участниками конкурса могут быть жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше.

Работы участников оцениваются отдельно в 2 возрастных группах:



Любительское фото

- от 7 до 16 лет;

- взрослые



Профессиональное фото

- от 7 до 16 лет;

- взрослые



Номинации конкурса:



- Лучшая цветная фотография из жизни района;

- Лучшая черно-белая фотография из жизни района;

- Лучшая ретро фотография из жизни района;

- Лучшая цветная семейная фотография в жизни района.



Работы предоставляются кабинет №42 администрации Октябрьского района до 10 августа.



