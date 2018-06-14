На Байкальском сабантуе в Бурятии заложат новый сад









Переселенцы-татары приехали в небольшое село Усть-Кяхта, расположенное на границе с Монголией, в 1952 году. Они привезли с собой семена овощей и саженцы яблонь и посадили в селе яблоневый сад. На Байкальском Сабантуе эту традицию Автономия татар Бурятии возродит вновь, посадив вместе с почётными гостями праздника молодые садовые деревья.На праздник прибудут делегации Республики Татарстан, Иркутской области, Забайкальского края, Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы», Общественной палаты и районов Бурятии.Изюминкой праздника станут конкурсы татарских умелиц «Токмач-баттл» по нарезке домашней лапши, мастериц народного творчества «Бабушкин сундук» и дефиле татарских красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы».