На Байкальском сабантуе в Бурятии заложат новый сад

Как сообщал «Байкал-Daily», 13-й «Байкальский Сабантуй» пройдёт 16 июня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии
Переселенцы-татары приехали в небольшое село Усть-Кяхта, расположенное на границе с Монголией, в 1952 году. Они привезли с собой семена овощей и саженцы яблонь и посадили в селе яблоневый сад. На Байкальском Сабантуе эту традицию Автономия татар Бурятии возродит вновь, посадив вместе с почётными гостями праздника молодые садовые деревья.
На праздник прибудут делегации Республики Татарстан, Иркутской области, Забайкальского края, Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы», Общественной палаты и районов Бурятии.
Изюминкой праздника станут конкурсы татарских умелиц «Токмач-баттл» по нарезке домашней лапши, мастериц народного творчества «Бабушкин сундук» и дефиле татарских красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы».
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