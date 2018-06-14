Юбилярше вручили сертификат на единовременную выплату
В Курумканском районе поздравили труженицу тыла. Толстихина Акулина Георгиевна отметила 90-летие, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Акулина Георгиевна родилась в селе Телятниково Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР 5 июня 1928 года в многодетной крестьянской семье Колмакова Георгия. В 30-е годы прошлого столетия семья вступила в переселенческое товарищество и переехала в колхоз «Красный пахарь» Сахулинского сельского Совета.
- Акулина Георгиевна училась в начальной школе села Сахули и 13-летним подростком начала трудовую деятельность в колхозе, - уточняют в министерстве.
Толстихины воспитали 4 детей.
В юбилейный день рождения имениннице вручили открытки от президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную выплату.
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, Фото:
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