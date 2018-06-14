В Бурятии на берегу Байкала высадили 9 тысяч деревьев













В августе 2015 года во время крупных лесных пожаров на этом участке огнём было уничтожен почти 60 га леса береговой территории возле мыса Крестовый. Возгорание тушили силами лесной охраны, пожарных-парашютистов, привлеченных лесопользователей. В течение двух лет участок восстанавливается. Оставшаяся территория требует проведения специальных лесовосстановительных мероприятий.



Первый этап подготовки территории для лесовосстановительных работ занял более трёх недель. С участка убрали практически весь горючий материал, вывезено несколько десятков машин погибших деревьев, которые пойдут на отопление, проведена частичная подготовка почвы под искусственное лесовосстановление. В августе 2015 года во время крупных лесных пожаров на этом участке огнём было уничтожен почти 60 га леса береговой территории возле мыса Крестовый. Возгорание тушили силами лесной охраны, пожарных-парашютистов, привлеченных лесопользователей. В течение двух лет участок восстанавливается. Оставшаяся территория требует проведения специальных лесовосстановительных мероприятий.Первый этап подготовки территории для лесовосстановительных работ занял более трёх недель. С участка убрали практически весь горючий материал, вывезено несколько десятков машин погибших деревьев, которые пойдут на отопление, проведена частичная подготовка почвы под искусственное лесовосстановление.













- В этом месте применяется комбинированный способ лесовосстановления. Здесь преобладает смешанный древостой. Есть лиственница, сосна, береза, осина. Для того, чтобы здесь появился лес, такой как нас окружает, понадобится 100 – 120 лет, - сказал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников.



Также на этом участке высажена часть сеянцев, привезённых в Бурятию из лесосеменного центра Республики Татарстан. Год назад бурятские лесники отправили туда отобранные семена сосны, чтобы их вырастили в закрытой корневой системе, позволяющей сохранить питательные вещества и увеличить срок приживаемости.



- В этом месте применяется комбинированный способ лесовосстановления. Здесь преобладает смешанный древостой. Есть лиственница, сосна, береза, осина. Для того, чтобы здесь появился лес, такой как нас окружает, понадобится 100 – 120 лет, - сказал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников.Также на этом участке высажена часть сеянцев, привезённых в Бурятию из лесосеменного центра Республики Татарстан. Год назад бурятские лесники отправили туда отобранные семена сосны, чтобы их вырастили в закрытой корневой системе, позволяющей сохранить питательные вещества и увеличить срок приживаемости.





На побережье озера Байкал недалеко от посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии завершилась республиканская акция «Посади дерево на Байкале!». Здесь высадили 9 тысяч саженцев. Акция была организована Байкальской природоохранной прокуратурой и Республиканским агентством лесного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В акции приняли участие более 250 волонтёров, среди которых лесники, лесопользователи, школьники, члены школьных лесничеств, воспитанники Республиканского Эколого-биологического центра учащихся и представители общественных организаций.