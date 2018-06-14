10 домов Улан-Удэ почти сутки оставались без воды

Коммунальщики сначала заваривали 3 свища, а затем меняли участок трубы



Во вторник, 12 июня, в половине восьмого вечера в семи многоквартирных жилых домах микрорайона Новый Зелёный и у жильцов из частного сектора в Улан-Удэ отключили холодную воду. Без блага цивилизации остались потребители с улиц Ветровая, Вечерняя, Лучистая, Ольховая, Изумрудная.



Под утро 13 июня 3 свища были заварены и холодная вода вернулась в дома горожан. Время отключения составило 11 часов 15 минут. По словам коммунальщиков, на это время был организован подвоз воды.



Однако в тот же день, в 10 часов, воду вновь отключили. На этот раз коммунальщики меняли участок стальной трубы. Вода в домах улан-удэнцев появилась лишь в половине седьмого вечера, сообщается в оперативной сводке по городу.

