Бурятский боксёр рассказал о победе над олимпийским чемпионом

Как сообщал «Байкал-Dailу», бурятский боксёр Батор Сагалуев в начале лета одержал победу на Кубке губернатора Санкт-Петербурга
Сагалуев провёл три боя, первые два – с боксёрами из Киргизии и Казахстане. В финале он встретился с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана, одержав красивую победу.
- Не в первый раз боксировал с ним, три раза проигрывал. Сейчас хорошо подготовились, с тренерами анализировали бои, - поделился Батор Сагалуев. - Тренеры поставили задачу работать на контратаки и на перехваты. Я эти задачи выполнил, чему очень рад.
30 июня боксёр отправляется на очередные тренировочные сборы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», бурятский боксёр Батор Сагалуев в начале лета одержал победу на Кубке губернатора Санкт-Петербурга
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