Бурятский боксёр рассказал о победе над олимпийским чемпионом

















Сагалуев провёл три боя, первые два – с боксёрами из Киргизии и Казахстане. В финале он встретился с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана, одержав красивую победу.- Не в первый раз боксировал с ним, три раза проигрывал. Сейчас хорошо подготовились, с тренерами анализировали бои, - поделился Батор Сагалуев. - Тренеры поставили задачу работать на контратаки и на перехваты. Я эти задачи выполнил, чему очень рад.30 июня боксёр отправляется на очередные тренировочные сборы.