В Бурятии обещают сократить очереди к врачам

Сенаторы проверили реализацию проекта «Бережливая поликлиника»
Как сообщал «Байкал-Daily», делегация Совета Федерации работает в Бурятии. Сегодня сенаторы посетили учреждения здравоохранения, приняли участие в круглом столе и провели встречи с руководством региона.
Одним из главных вопросов совещания стала «Бережливая поликлиника». Ранее Бурятия вошла в число 33 пилотных регионов, где в прошлом году в нескольких учреждениях начали внедрять новации.
Проект рассчитан на 5 лет. В ходе него специалисты ожидают сокращения времени оформления записи на приём к врачу не менее чем в 3 раза; увеличения времени работы медика с пациентом; сокращения очереди и времени ожидания пациентом у кабинета врача и так далее.
- Вопрос, наверное, не в количестве учреждений первичной помощи, а вопрос в правильной организации той работы, которая связана с главным действующим лицом – его величеством врачом. Если врач находится вне проблем населения, на некоем удалении, и для него закреплённый контингент не является физическими лицами, с которыми он живёт рядом, то мы не получим самого главного – медицины народного доверия. Решения, которые были приняты по проекту «Бережливая поликлиника» подтверждают, что это как раз шаг к тому, что можно назвать медицину медициной народного доверия, - высоко оценил в целом проект председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Для организации работы на селе эксперты посоветовали, чтобы на несколько ФАПов был один семейный врач. По их мнению, к офису врача общей практики также должно быть прикреплено определённое количество людей.
- Задача такая, чтобы врач пришёл к людям, а не люди ездили к врачу. На сегодня мы рекомендовали продумать именно такую систему, потому что количеством не всё возьмёшь, - резюмировал Рязанский.
По результатам круглого стола будет подготовлен большой проект рекомендаций, и его в ближайшее время для ознакомления отправят во все регионы.
Что касается Бурятии, то в республике постепенно внедряют проект «Бережливая поликлиника» и дополнительно открывают ФАПы, привлекают выпускников на работу в сёла и т.д.
- На территории Бурятии для организации медицинского обслуживания в районах и на селе действует 21 районная центральная больница, 11 участковых больниц, 106 врачебных амбулаторий, 330 ФАПов. В прошлом году мы построили дополнительно и ввели в эксплуатацию 11 ФАПов, 1 офис врача общей практики, - рассказал Игорь Шутенков, и.о. председателя правительства Бурятии.
В этом году в республике запланировано строительство ещё семи ФАПов.
В Бурятии обещают сократить очереди к врачам
Общество, Фото:
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