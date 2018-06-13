В Бурятии медведи массово выходят на охоту на байкальскую нерпу

Начало лета в заказнике «Фролихинский» в Северо-Байкальском районе Бурятии ещё только обозначилось



Весна на северо-восточной оконечности Байкала всегда затяжная. В начале июня на берёзах листья только начинают распускаться, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Голодные медведи подкочевали к берегам Байкала в надежде поживиться выброшенными волнами рыбами или нерпой, позднее можно будет подкрепиться ручейником во время его лёта.



Во время учёта медведя в губе Лаканда обнаружены остатки нерпы после пиршества медведя. Закусившего ими медведя удалось сфотографировать на тропе. Следы медведя обнаруживаются повсеместно, его численность довольна высокая.

