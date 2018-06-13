Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» все праздничные выходные продолжали обработку деревьев и кустарников
За эти дни обработали сады в ДНТ «Юбилейный», «Лесовод», «Эколог», «Солнечный», «Подснежник». В рабочие дни обработку проводят в основном в частном секторе.
Пока ещё погода и фаза развития плодов позволяет проводить обработку. У специалистов есть полная уверенность, что все насаждения садовых товариществ и частников будут защищены от вредителей и болезней, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
ДНТ в Бурятии обрабатывают от вредителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 9 по 13 июня в посёлке Листвянка и посёлке Сахюрта прошел второй открытый фестиваль по ледяному плаванию «Байкальская Миля»
Для перечисления субсидии необходимо вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги
В Иркутске завершено строительство нового детского сада на 110 мест на улице Байкальская
В Пятигорске завершился VIII всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Дети рассказывают о многонациональной республике
Ежегодно 14 июня в разных странах отмечают Всемирный день донора крови
Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось к туристам
Также представили книгу «Воскресенская церковь в Кяхте»
Выполнять задания ребятам помогали аниматоры
На Байкале состоялись показательные заплывы под водой
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей проводят тестирование новобранцев
Сотрудники ГИБДД и ветеринары провели рейд на дорогах
Они установили на игровой площадке песочницу и сделали подарки
В мероприятии приняло участие 125 детей
Он будет участвовать в открытии республиканских выставок