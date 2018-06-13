ДНТ в Бурятии обрабатывают от вредителей

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» все праздничные выходные продолжали обработку деревьев и кустарников



За эти дни обработали сады в ДНТ «Юбилейный», «Лесовод», «Эколог», «Солнечный», «Подснежник». В рабочие дни обработку проводят в основном в частном секторе.



Пока ещё погода и фаза развития плодов позволяет проводить обработку. У специалистов есть полная уверенность, что все насаждения садовых товариществ и частников будут защищены от вредителей и болезней, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

