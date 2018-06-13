С 9 по 13 июня в посёлке Листвянка и посёлке Сахюрта прошел второй открытый фестиваль по ледяному плаванию «Байкальская Миля»
В нём приняли участие спортсмены и любители из разных городов России и Китая, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Идея проведения «Байкальской мили» принадлежит межрегиональной ассоциации холодового плавания, занимающейся возрождением зимнего и ледяного плавания на Байкале. Подготовка к мероприятию началась в 2016 году, в 2017 году участие в соревнованиях приняли 65 спортсменов из пяти стран, в этом году на Байкале собрались 45 любителей холодового плавания из России и Китая.
Соревнования проходили в Листвянке на дистанциях 50, 100, 200, 500 метров. На дистанции 1 км спортсмены стартовали в Байкале, а финишировали в Ангаре на траверсе Шаман-Камня. Также команды соревновались в эстафетном плавании на 50 и 250 метров. Затем фестиваль переместился в Сахюрту, где впервые состоялся заплыв в самом узком месте Ольхонских ворот, трое смельчаков преодолели 1650 ледяных Байкальских метров.
Первым финишировал Андрей Агарков из Тюмени – за 32 минуты, вторым был Вадим Алданов из Иркутска – 37 минут, третье место снова у спортсмена из Тюмени Тимофея Святова – 41 минута.
В завершение фестиваля состоялась командная эстафета на 750 м, участие в которой приняли команда ветеранов межрегиональной ассоциации холодового плавания и команда профессионалов из Тюмени.
На Байкале прошёл фестиваль по ледяному плаванию
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