В Бурятии наградят почётных доноров

Ежегодно 14 июня в разных странах отмечают Всемирный день донора крови



Его целью является выражение благодарности донорам.



В рамках праздника Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт в селеТарбагатай 14 июня церемонию награждения почётных доноров России и активных доноров.



Также Служба крови Бурятии поздравит сотрудников станции переливания крови.

