Ежегодно 14 июня в разных странах отмечают Всемирный день донора крови
Его целью является выражение благодарности донорам.
В рамках праздника Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт в селеТарбагатай 14 июня церемонию награждения почётных доноров России и активных доноров.
Также Служба крови Бурятии поздравит сотрудников станции переливания крови.
В Бурятии наградят почётных доноров
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