В Улан-Удэ представят два новых спектакля



В июле и в августе театр «Ульгэр» представит две премьеры, одна из них – «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которую ставит режиссёр Олег Юмов.



- Это история не только о любви и победе над Огненным Змеем и грехом, но и о преодолении болезни и испытаний на фоне муромской смуты и борьбы за престол. Одна из особенностей спектакля в том, что он будет идти на языке оригинального текста, то есть на старославянском. История будет понятна любому зрителю, и поэтому неактуальный ныне язык не станет препятствием для её понимания, - отмечают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



В спектакле «Повесть о Петре и Февронии Муромских» зритель окажется в мифологическом лесу. Декорации спектакля представляют инсталляцию муромского леса. Муромский лес – это мифологическое пространство, в котором оживают вечные темы взаимоотношений мужчины и женщины. «Повесть...» – это чистый пример любви, ода любви, считает Олег Юмов. Также режиссёр отметил и некоторые неудобства, связанные с вынужденным переездом театра в новое помещение.



– «Ульгэр» вынужден существовать в непредназначенном помещении поэтому возникла идея инсталляции, его сделали как музей-галерея, – рассказывает Юмов.



При этом зрители будут сидеть не просто на сцене, а окажутся в самом лесу.



– Фактически все 7 грехов встречаются в том или ином персонаже, в том числе и в Петре. Ему нужно преодолеть гордыню, гнев, злобу. Но всё же это больше история Февронии, которая, не принижая и не унижая, направляет на верный путь своего мужа и других людей, – рассказывает режиссёр. – Хочется порассуждать о том, что есть институт брака. Любовь никогда не перестаёт. Настоящие чувства не проходят, они в детях. В этой легенде мне нравится притчевость. В финале умерших, согласно их просьбе, хоронят в одном гробу, потом разлучают, но на другой день они всё равно оказываются вместе. Это чудо, в которое хочется верить (что браки заключаются на небесах), они даже в смерти остаются вместе, - говорит о символизме финала режиссёр.



Режиссёром по пластике выступил известный Игорь Григурко, создатель театра пластической драмы «ЧелоВЕК», уже работавший с Олегом Юмовым в спектакле «Дон Кихот» в Бурятском драматическом театре. Сценографию и эскизы кукол разработала художник из Русского драматического театра Кристина Войцеховская, зрители могли видеть её работы в спектаклях «Ричард III», «Осенний марафон» и других постановках. Музыкальное оформление создала композитор, певица и хормейстер Сарантуя Жалцанова, лауреат и дипломант конкурсов эстрадной песни «Звездный дождь», «Время зажигать звезды» (Москва, 2008-2009), лауреат IV Всероссийского конкурса хоровых дирижеров им. С. Эйдинова (Магнитогорск, 2006) и других конкурсов. Премьера состоится 8 июля, 9 и 10 июля.



Как уже писалось выше, «Повесть о Петре и Февронии» – это одна из двух летних премьер «Ульгэра».



В августе состоится показ «Музыкального магазина». В основу спектакля положена сказка польской писательницы и актрисы Люцины Легут. «Музыкальный магазинчик» переведён и экранизирован во многих странах мира. За видимой простотой сюжета скрывается актуальная во все времена проблематика, считает режиссёр-постановщик Влад Костин.



В этой сказке два интеллигентных Сверчка торговали музыкальными инструментами в своём Музыкальном магазинчике, но им пришлось, в конце концов, закрыть магазинчик и сбежать от назойливой и глупой Мухи. Она была убеждена, что её талантливым детям не нужно учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах, – ведь, как она считала, главное, чтобы инструмент был подходящим. А найти такой волшебный инструмент всё никак не получалось. Сверчки не вынесли невежества и покинули город. При этом зрители увидят настоящий город в миниатюре.



История, написанная в прошлом веке, с тонким авторским юмором пропитана тоской по уходящей эпохе истинных мастеров своего дела. Именно этот аспект сюжета наибольшим образом заинтересовал постановщиков и позволил размышлять о проблеме подмены в современной действительности непреходящих категорий ложными, сиюминутными: таланта – популярностью, успеха – рекламой, профессионализма – дилетантизмом.



Премьера «Музыкального магазина» состоится 23 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Справка:



«Повесть о Петре и Февронии Муромских» – памятник древнерусской агиографической литературы середины XVI века, созданный писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных преданий. Это история не только о любви и победы над Огненным Змеем, но и о преодолении испытаний и болезни на фоне муромской смуты и борьбы за престол. В преклонных годах Петр и Феврония приняли монашеский постриг и получили новые имена – Давид и Евфросиния. Они просили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу. Для этого была приготовлена гробница из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.

