В Улан-Удэ пройдёт разрушение мандалы

Считается, что люди, присутствующие на церемонии, насыщаются освобождённой энергией, очищают свою карму



17 июня в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится разрушение мандалы Идама Калачакры.



С 9:00 начнётся молебен - восхваление Идама Калачакры и подношение Идаму Калачакре, после молебна же состоится разрушение мандалы, и её песок раздадут всем верующим.



Завершится молебен в 11:30.



Считается, что песок мандалы имеет очень сильную энергию, и те, у кого он есть, дарит спасение от всего негативного.



Мандала из песка ‒ это графическое и символичное изображение дворца - обители божества (вид сверху), где каждый элемент наделён глубоким смыслом и тайными знаками. Возведение мандалы – это удивительный священный ритуал и одновременно древнейшее искусство. Как бы мы ни относились к мандале ‒ как захватывающему дух произведению искусств или как к священному объекту, она дарит нам столько благословений, сколько мельчайших песчинок уходит на её возведение. Созерцание мандалы Калачакры особенно благоприятно влияет на умы людей, оставляя благоприятные положительные отпечатки в потоке их сознания, тем самым мы зарабатываем благую карму. Мандала освобождает нас от болезней, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания. Она очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию.



Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом и требует большого мастерство создающего. Вследствие того, что каждая песчинка заряжена благословением ритуального процесса, вся мандала несёт в себе заряд огромной духовной энергии.



Художник начинает с центра мандалы и продолжает во внешнее пространство. Так как мандала сделана в духе кратковременности существования и непривязанности, она со временем будет ритуально разобрана, и благословлённый песок будет рассыпан в реке или в святой местности для пользы обитателей моря и земли.



Считается, что люди, присутствующие на церемонии, насыщаются этой освобождённой энергией, очищают свою карму, устраняют вред со стороны злых духов и других существ и так далее.



Божество, которому будет посвящена мандала, относится к высшей колеснице учения Будды - Тантре, и к высшему тантрическому разделу - Махааннутарайога-тантре.



Часть песка мандалы отправится в Байкальский дацан в сопровождении лам Дуйнхор дугана. Последние проведут на озере лусад - обряд почитания духов воды. Во время обряда часть песка поднесут духам, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

