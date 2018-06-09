Горожан порадуют творческие коллективы города
12 июня в парке «Юбилейный» в 13:00 состоится фестиваль детского творчества «Россию строить молодым». Мероприятие будет посвящено Году Гражданского Единства в Улан-Удэ, празднованию 95-летия Республики Бурятия и Дню России.
- Участников фестиваля ждет яркий калейдоскоп эмоций, чувств, музыки и веселья, лучшие концертные номера, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.
По словам организаторов, перед горожанами выступят творческие коллективы и солисты детских школ искусств, школа танца «Угол зрения» и культурно-досуговые учреждения города.
В «Юбилейном» улан-удэнцам покажут концерт
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В службе судебных приставов прошли торжественные мероприятия
Ребятишки смогли принять участие в конкурсах, праздничной лотерее
За корону самой красивой девушки Бурятии боролись 28 участниц
Горожан порадуют творческие коллективы города
В этот день в Окинском районе прошли различные мероприятия, конкурсы
В книге рассказывается о шагай наадан, подвижных играх
Подборку артистов, поющих на национальных языках, сделала популярная группа (Видео)
Ультрамарафонец вновь посетит Бурятию
Благодаря новой технологии у жителей села Харитоново появится доступ к интернету, а также сотовая связь
Для этого необходима цифровая приставка
Верующие собрались в Иволгинском дацане на празднике. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Вода ещё холодная