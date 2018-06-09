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В «Юбилейном» улан-удэнцам покажут концерт

Общество, 
Горожан порадуют творческие коллективы города

12 июня в парке «Юбилейный» в 13:00 состоится фестиваль детского творчества «Россию строить молодым». Мероприятие будет посвящено Году Гражданского Единства в Улан-Удэ, празднованию 95-летия Республики Бурятия и Дню России.

- Участников фестиваля ждет яркий калейдоскоп эмоций, чувств, музыки и веселья, лучшие концертные номера, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.

По словам организаторов, перед горожанами выступят творческие коллективы и солисты детских школ искусств, школа танца «Угол зрения» и культурно-досуговые учреждения города.
 
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