В «Юбилейном» улан-удэнцам покажут концерт

Горожан порадуют творческие коллективы города



12 июня в парке «Юбилейный» в 13:00 состоится фестиваль детского творчества «Россию строить молодым». Мероприятие будет посвящено Году Гражданского Единства в Улан-Удэ, празднованию 95-летия Республики Бурятия и Дню России.



- Участников фестиваля ждет яркий калейдоскоп эмоций, чувств, музыки и веселья, лучшие концертные номера, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.



По словам организаторов, перед горожанами выступят творческие коллективы и солисты детских школ искусств, школа танца «Угол зрения» и культурно-досуговые учреждения города.

