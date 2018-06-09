С начала призывной кампании на военную службу были призваны около 7 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
В войска уже отправлено около 3 тысяч новобранцев. Воинские части округа пополнили жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска.
Около 60 призывников с высшим образованием подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву, 15 из них уже отправлено в войска.
Более 100 граждан со средним специальным образованием также решили воспользоваться своим правом и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска уже отправлено 17 военнослужащих.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровском крае.
Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 4 человека, они отправятся в Самару и Сочи.
В научные роты министерства обороны отобрано пять призывников.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий регионов, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Новобранцы пополняют воинские части Бурятии
Общество, Фото:
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