Новобранцы пополняют воинские части Бурятии

С начала призывной кампании на военную службу были призваны около 7 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири



В войска уже отправлено около 3 тысяч новобранцев. Воинские части округа пополнили жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска.



Около 60 призывников с высшим образованием подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву, 15 из них уже отправлено в войска.



Более 100 граждан со средним специальным образованием также решили воспользоваться своим правом и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска уже отправлено 17 военнослужащих.



Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровском крае.



Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 4 человека, они отправятся в Самару и Сочи.



В научные роты министерства обороны отобрано пять призывников.



Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий регионов, 243 призывные комиссии муниципальных образований.



