В колонии Улан-Удэ прошёл чемпионат по футболу

Победителям турнира предстоит встреча на поле с футбольной командой Улан-Удэ «Магнат»
Администрацией колонии №8 в преддверии чемпионата мира по футболу был организован футбольный чемпионат учреждения. Специальным гостем на мероприятии и по совместительству главным судьёй соревнований выступил защитник сборной «Бурятия» Павел Синаторов.
Играли четыре команды. В первой отборочной группе матч завершился со счётом 3:0, во второй группе – со счетом 5:2. Как и ожидалось, финал для многочисленных болельщиков из числа осуждённых и представителей администрации учреждения стал наиболее зрелищным. Болельщики активно поддерживали игроков. В итоге финальный матч завершился со счётом 5:4.
Проведённая игра позволила выявить сильнейших футболистов среди осуждённых колонии, которым предстоит встреча на поле с командой города Улан-Удэ «Магнат».
Все осуждённые, принявшие активное участие в организации и проведении мероприятия, представлены к поощрению руководством колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
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