В колонии Улан-Удэ прошёл чемпионат по футболу



Администрацией колонии №8 в преддверии чемпионата мира по футболу был организован футбольный чемпионат учреждения. Специальным гостем на мероприятии и по совместительству главным судьёй соревнований выступил защитник сборной «Бурятия» Павел Синаторов.



Играли четыре команды. В первой отборочной группе матч завершился со счётом 3:0, во второй группе – со счетом 5:2. Как и ожидалось, финал для многочисленных болельщиков из числа осуждённых и представителей администрации учреждения стал наиболее зрелищным. Болельщики активно поддерживали игроков. В итоге финальный матч завершился со счётом 5:4.



Проведённая игра позволила выявить сильнейших футболистов среди осуждённых колонии, которым предстоит встреча на поле с командой города Улан-Удэ «Магнат».



Все осуждённые, принявшие активное участие в организации и проведении мероприятия, представлены к поощрению руководством колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

