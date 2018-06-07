В Улан-Удэ на «Голосе кочевников» выступит CIFIKA



CIFIKA (её настоящее имя Yousun Cho) училась в Лос-Анджелесе на арт-директора, не подозревая о своем таланте. Благодаря поддержке своих друзей и нескольким экспериментальным трекам на Soundcloud, она быстро нашла своих слушателей по всему миру.



Работы исполнительницы сочетают в себе минималистичные электронные мотивы, что вызывает у слушателей звук потустороннего мира.



– Заманчивая, но таинственная поп-сирена, — пишет о ней американский музыкальный журнал Billboard.



Сейчас, CIFIKA готовит третий полноценный альбом и продолжает свои музыкальные эксперименты на границе популярной и электронной музыки. Исполнительница принимает участие в модных показах и перформансах современных художников, выступает на выставках и появляется на обложках Interview и PAPER Magazine, сообщает министерство культуры республики.



Весной этого года CIFIKA вернулась из большого тура по Америке, а в июле её можно будет впервые услышать в России: на фестивале «Голос кочевников 2018».



20-21 июля в республике состоится музыкальный фестиваль «Голос кочевников 2018». На сцене выступят звезды международного масштаба. Одной из них, является CIFIKA – представительница электронной поп-музыки Южной Кореи. От популярной корейской музыки её отличают экспериментальные биты и эйфорическая мелодия.