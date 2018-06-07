Житель Бурятии отсудил деньги за плиту



В Бурятии индивидуальный предприниматель выплатит деньги своему покупателю. Он отказался возместить потребителю двукратную стоимость утраченной электрической плиты, который покупатель сдал на ремонт.



- Решением мирового судьи Северобайкальского района в пользу потребителя присуждена 31 тысяча рублей. В том числе: двукратная стоимость электрической плиты в размере 20 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.



Решение суда ещё не вступило в законную силу.



Для получения консультации по судебной защите прав потребителей можно обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в рабочее время с 10.00. до 17.00 по телефону «Горячей линии» 8-800-350-64-56 (звонок бесплатный).

