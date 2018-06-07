Житель Бурятии отсудил деньги за плиту

Предприниматель потерял плиту, которую сдали на ремонт
В Бурятии индивидуальный предприниматель выплатит деньги своему покупателю. Он отказался возместить потребителю двукратную стоимость утраченной электрической плиты, который покупатель сдал на ремонт.
- Решением мирового судьи Северобайкальского района в пользу потребителя присуждена 31 тысяча рублей. В том числе: двукратная стоимость электрической плиты в размере 20 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Для получения консультации по судебной защите прав потребителей можно обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в рабочее время с 10.00. до 17.00 по телефону «Горячей линии» 8-800-350-64-56 (звонок бесплатный).
Стало известно о графике работы отделений Почты России в праздничные выходные
Московских туристов восхитила красота и дружелюбие столицы Бурятии (Видео)
Поп-сирена из Южной Кореи продемонстрирует публике нашумевшие хиты
Предприниматель потерял плиту, которую сдали на ремонт
Во время акции «Посади дерево на Байкале» восстановят участок берега Байкала недалеко от Максимихи
В УФСИН России по республике состоялся круглый стол по вопросам профилактики и снижения рецидивной преступности в регионе
Их призывают принять участие в масштабной всероссийской акции
В форуме «Байкал» примут участие 550 человек
В рамках вечера состоялся бал на открытом воздухе
Они посмотрели достопримечательности столицы Бурятии, отведали бууз
Для высоких гостей провели экскурсию по выставке, рассказали им о культуре и традициях бурятского народа (фото, видео)
Всего выбрали победителей по шести номинациям
Обманутые дольщики готовы выйти на митинги и объявить голодовку
Организаторы обещают накормить горожан полевой кухней
По словам горожан, сейчас там невозможно гулять из-за неприятного запаха (Видео)