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Житель Бурятии отсудил деньги за плиту

Общество, 
Предприниматель потерял плиту, которую сдали на ремонт

В Бурятии индивидуальный предприниматель выплатит деньги своему покупателю. Он отказался возместить потребителю двукратную стоимость утраченной электрической плиты, который покупатель сдал на ремонт.

- Решением мирового судьи Северобайкальского района в пользу потребителя присуждена 31 тысяча рублей. В том числе: двукратная стоимость электрической плиты в размере 20 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. 

Для получения консультации по судебной защите прав потребителей можно обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в рабочее время с 10.00. до 17.00 по телефону «Горячей линии» 8-800-350-64-56 (звонок бесплатный).
 
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