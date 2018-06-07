Бурятский павильон в Сочи посетила делегация



Павильон «Бурятия» в этнопарке Сочи посетила делегация. В её составе были посол Китая в России Ли Хуэй, управляющий делами президента страны Александр Колпаков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель ФГУП «Росразмещение» Дмитрий Масленников.



Как рассказывает представитель Галереи искусств народов Азии, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова, она поприветствовала их на трёх языках – русском, бурятском и китайском.



- Провела экскурсию по выставке, рассказала им про культуру, традиции нашего народа, работы бурятских мастеров, произведения искусства великого российского скульптора и художника Даши Намдакова, Зорикто Доржиева, про работы художественной мастерской «Эрхим Дархан», - сообщила «Байкал-Daily» Саяна Ванчикова.







Также она спела гимн Бурятии вместе с Дмитрием Масленниковым, ранее посещавшим республику в 2016 году в составе делегации во главе с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Представитель Галереи искусств народов Азии пригласила почётных гостей в Бурятию.







Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский павильон Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский павильон пользуется большой популярностью среди известных в России, по всему миру людей, туристов. Так, в мае этого года его посетили президент страны Владимир Путин и премьер-министр республики Индии Нарендра Моди. Высокопоставленные гости остались в восторге от выставки. В ходе экскурсии им подарили бурятские экспонаты.



Ранее спортсмен, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин побывал здесь на выставке и приобрёл две бронзовые фигурки – символы 2017 года.