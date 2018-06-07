В Улан-Удэ для детей устроили спортивный праздник



Тренерский состав республиканской международной футбольной школы «Юниор» и магазин спортинвентаря устроили праздник несовершеннолетним воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра, сообщает минсоцзащиты республики.



В ходе спортивного праздника малыши разучивали новые подвижные игры и стишки. Каждый мог стать медвежонком, спасающим мед или совой, вылетающей на охоту за маленькими зверушками. Дети не только учились новым приемам с мячом у тренера, но и активно показывали свои умения.



Старшие ребята гоняли футбол на улице. Участвовали в весёлых стартах и активно задавали вопросы гостям.

