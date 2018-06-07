В Бурятии открылась паромная переправа

Она заработала в Селенгинском районе
С 5 июня открыта Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой. Она работает на автомобильной дороге Стрелка-Подлопатки в Селенгинском районе республики.
В ближайшее время планируется к эксплуатации ещё одна паромная переправа – Татауровская, сообщают в «Управление региональных автомобильных дорог республики».
Они пройдут в районах республики с 4 по 9 июня
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