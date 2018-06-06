В Бурятии прошла ярмарка «Дети - детям»



4 июня площадка школы № 27 собрала школьников, родителей и учителей на благотворительной ярмарке «Дети - детям» и акции «Добрый базар» по программе «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра».



Более 50 участников представили на ярмарке домашнюю выпечку для последующей её продажи жителям микрорайона и работникам авиационного завода. Все вырученные средства были переданы в Байкальский благотворительный фонд местного сообщества.



На «Добром базаре» представили сувениры и продукцию, сделанную руками более десятка местных мастериц. Здесь была организована и благотворительная распродажа кружек, магнитиков, открыток, проведён розыгрыш призов по программе помощи особым детям «Не остуди свое сердце».



- Детвора активно принимала участие в беспроигрышной лотерее, всем участникам были вручены сладкие призы и подарки. Школьникам и их родителям было важно принять участие в данной акции, показав, что им небезразлична судьба ребят, которые нуждаются в помощи и поддержке, - сообщили организаторы.



На ярмарке были вручены благодарственные письма администрации школы, учителям и классам, принимавшим участие в акции.

