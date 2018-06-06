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В Бурятии прошла ярмарка «Дети - детям»

В Бурятии прошла ярмарка «Дети - детям»
Общество, 
Собранные на мероприятии средства направят на помощь детям 
 
4 июня площадка школы № 27 собрала школьников, родителей и учителей на благотворительной ярмарке «Дети - детям» и акции «Добрый базар» по программе «Добрый Улан-Удэ. Улан-Удэ – территория добра». 
 
Более 50 участников представили на ярмарке домашнюю выпечку для последующей её продажи жителям микрорайона и работникам авиационного завода. Все вырученные средства были переданы в Байкальский благотворительный фонд местного сообщества. 
 
На «Добром базаре» представили сувениры и продукцию, сделанную руками более десятка местных мастериц. Здесь была организована и благотворительная распродажа кружек, магнитиков, открыток, проведён розыгрыш призов по программе помощи особым детям «Не остуди свое сердце». 
 
- Детвора активно принимала участие в беспроигрышной лотерее, всем участникам были вручены сладкие призы и подарки. Школьникам и их родителям было важно принять участие в данной акции, показав, что им небезразлична судьба ребят, которые нуждаются в помощи и поддержке, - сообщили организаторы. 
 
На ярмарке были вручены благодарственные письма администрации школы, учителям и классам, принимавшим участие в акции. 
 
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