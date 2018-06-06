В Улан-Удэ студенты провели благотворительную акцию

Отделению патологии новорожденных и недоношенных детей учреждения были переданы средства гигиены: подгузники, кремы, салфетки, сообщает пресс-служба университета.

Студенты юридического факультета ВСГУТУ совместно с преподавателями оказали помощь ребятишкам, находящимся в Детской республиканской клинической больнице. Они приурочили акцию ко Дню защиты детей.

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