В Улан-Удэ студенты провели благотворительную акцию

Они передали в больницу необходимые для ухода за детьми средства гигиены
Студенты юридического факультета ВСГУТУ совместно с преподавателями оказали помощь ребятишкам, находящимся в Детской республиканской клинической больнице. Они приурочили акцию ко Дню защиты детей.
Отделению патологии новорожденных и недоношенных детей учреждения были переданы средства гигиены: подгузники, кремы, салфетки, сообщает пресс-служба университета.
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Они передали в больницу необходимые для ухода за детьми средства гигиены
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