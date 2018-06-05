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В улан-удэнской колонии провели «Вечер героев»

В улан-удэнской колонии провели «Вечер героев»
Общество,  Фото:УФСИН Бурятии
Осуждённым рассказали о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова 

В рамках патриотического воспитания осуждённых администрацией колонии-поселения № 3 организован «Вечер героев».

Члены всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Арсалан Жамбалов, Дашинима Лудуков и заместитель руководителя бурятского отделения Иван Чудов провели беседы с участниками мероприятия.

«Вечер героев» был посвящён военнослужащим из Бурятии, получившим звание Героя СССР и России. Осуждённым рассказали о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова, матроса Тихоокеанского флота России, который в сентябре 2010 года на эсминце «Быстрый» ценой своей жизни спас от возможной гибели корабль и экипаж в составе 348 человек, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике. 
 
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