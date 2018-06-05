В колонии Бурятии гостям представили сувениры

Осуждённые делают сувениры из дерева, кожи и ткани
Сотрудники исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске организовали выставку-продажу продукции, изготовленной в учреждении.
На экспозиции были представлены сувенирные изделия, выполненные из дерева, кожи и ткани. Кроме сувениров, посетители смогли также приобрести здесь кухонные наборы, иконы, картины, нарды и шахматные доски.
Мероприятие прошло с целью демонстрации широкого ассортимента производимой в колонии продукции, а также для привлечения внимания общественности к труду и творчеству осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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