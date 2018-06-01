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По предложению Андрея Мерзликина в Чите прошёл первый в России парад семей

Общество, 
В Чите заложили новую, без преувеличения, общероссийскую семейную традицию - по улицам города прошёл первый в истории парад семей

В колясках, слингорюкзаках, да просто за руку с родителями: все семьи - на парад! В праздник счастливого детства на улицы Читы вышли необычные колонны. Более сотни человек объединило одно - вера в то, что брак - это не просто слово и штамп в паспорте, а великая ценность. Здесь и те, чья крепость семейных уз измеряется десятилетиями, и молодожены, и многодетные семьи.

Возглавляет колонну актер Андрей Мерзликин. Многодетный отец проводит этот день не с детьми - участвует в Седьмом Забайкальском международном кинофестивале. Но сердцем и душой, признаётся, там, где всегда тепло и уютно, - дома, рядом с Фёдором, Серафимой, Евдокией и Макаром.

- Это уже как кровь и плоть моя. Это уже как сердце моё. Это дети, супруга - это ответственность. В первую очередь, это переформатирование меня самого. Я ловлю себя на мысли, что мне приходится себя воспитывать для того, чтобы они брали пример с меня. А не я их воспитываю. И вот эта дилемма не даёт мне покоя. Я очень много в этой профессии, которой я служу, и в тех личных инициативах, которые я предлагаю и в которых участвую, в первую очередь это лежит в поле зрения моих детей. Хотелось бы хоть что-то для них толковое сделать, - говорит Андрей Мерзликин.

Этот парад - как раз такая монетка в копилочку. Идея проводить по всей России семейные шествия в День защиты детей принадлежит именно Андрею Мерзликину и его жене Анне. Сегодня она тоже здесь. Рассказывает, это как сладкое воспоминание из детства - в её роду так чествовали ветеранов брака.

В парадную колонну встали более 50 семей, для которых «четыре сыночка и лапочка дочка» - не строчка из советского мультфильма, а картинки будничной жизни. Практически все они за семейные и общественные достижения получили благодарности и подарки от народного фронта.

- Ромашки - символ семьи, любви и верности. Мы считаем, что у нас любовь. В нашей семье все составляющие есть. И выбрали тему ромашек. Мы очень активные. Стараемся участвовать во всех мероприятиях. Спортивных, творческих. Стараемся везде выступать - в спортивных мероприятиях, в туристическом слёте. Сегодня вот участвовали в параде многодетных семей, - пояснил Сергей и Елена Былкины.

В следующем году, планируют организаторы, волна семейного парада прокатится уже по всем городам России.

- Я хочу, чтобы за пять лет этот праздник разросся до, знаете, масштаба Бессмертного полка. И если этот праздник станет традиционным, ежегодным, то, по большому счету, будет здорово, что какая-нибудь молодая пара, глядя на тех, кто уже прожил вместе 50 лет, скажет: «а давай с тобой постараемся и доживем». Чтобы мы тоже когда-нибудь вышли на этот праздник достойно. Сохранили бы свою семью. И ради детей, и ради друг друга, - говорит Андрей Мерзликин.
семьи
 
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