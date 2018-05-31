В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути



В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ключевской:



- 9, 10, 11, 12 июня в ночное время с 23:00 до 6:00 будет закрыт сквозной проезд от кольцевого движения (композиция «Беркут») до трамвайного переезда на Мелькомбинате (ост. «20 А квартал»);



- 10 и 11 июня в дневное время с 06:00 до 23:00 будет ограничено движение до одной полосы в данном направлении;



- 15, 16, 17 и 18 июня в ночное время с 23:00 до 06:00 будет закрыт сквозной проезд от трамвайного переезда на Мелькомбинате (ост. «20 А квартал») до кольцевого движения (композиция «Беркут»);



- 16 и 17 июня в дневное время с 6:00 до 23:00 будет ограничено движение до одной полосы в данном направлении, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

