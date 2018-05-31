В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути

Работы будут проводиться в июне на улице Ключевской
В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ключевской:
- 9, 10, 11, 12 июня в ночное время с 23:00 до 6:00 будет закрыт сквозной проезд от кольцевого движения (композиция «Беркут») до трамвайного переезда на Мелькомбинате (ост. «20 А квартал»);
- 10 и 11 июня в дневное время с 06:00 до 23:00 будет ограничено движение до одной полосы в данном направлении;
- 15, 16, 17 и 18 июня в ночное время с 23:00 до 06:00 будет закрыт сквозной проезд от трамвайного переезда на Мелькомбинате (ост. «20 А квартал») до кольцевого движения (композиция «Беркут»);
- 16 и 17 июня в дневное время с 6:00 до 23:00 будет ограничено движение до одной полосы в данном направлении, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
За победу боролись 10 команд
Работы будут проводиться в июне на улице Ключевской
На мешках не было ярлыков
Для маленьких горожан организуют театрализованное представление
Изменение связано с запуском фейерверка на площади Советов, который пройдёт в 23:00
Они вручили детям куклы и сладости
В первые дни лета в республике ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ливни и град
Для них прошло занятие о возрасте первой любви у детей
11 жителей получили работу
На собрании изучили недочёты в санитарных правилах и пожарной безопасности
Им рассказали, как избежать аварий и о детских креслах
25 семей приняли участие в празднике
По программе «Жилище» выдан уже 201 сертификат
Зрителям покажут несколько постановок
Он разбил окна дома, переломал мебель, вырвал плиту и разобрал по кирпичам печь