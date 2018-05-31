В Бурятии молодых мам приглашают на обучение

Женщины могут освоить профессии парикмахера, визажиста, повара-кондитера
Центр занятости населения Кяхтинского района объявляет набор на профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, по специальностям:
- 1С: Бухгалтерия;
- парикмахер;
- пользователь ПК;
- повар-кондитер;
- визажист.
Желающим необходимо обращаться по телефону: 8(30142)91534 или в Центр занятости Кяхтинского района по адресу: г. Кяхта ул. Южная, 3, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
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