В Бурятии молодых мам приглашают на обучение



Центр занятости населения Кяхтинского района объявляет набор на профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, по специальностям:



- 1С: Бухгалтерия;

- парикмахер;

- пользователь ПК;

- повар-кондитер;

- визажист.



Желающим необходимо обращаться по телефону: 8(30142)91534 или в Центр занятости Кяхтинского района по адресу: г. Кяхта ул. Южная, 3, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.

