Сегодня откроется выставка «Родная Бурятия»

Выставка отражает события первой половины ХХ века
31 мая в 15:00 в музее истории Бурятии имени Хангалова состоится открытие выставки «Родная Бурятия». Экспозиция будет посвящена 95-летию со дня образования республики и 95-летию музея.
95 лет прошло с момента образования Бурятской автономии. За эти годы республика прошла долгий и интересный путь. Именно начальный этап являлся наиболее тяжелым и событийным.
Выставка «Родная Бурятия» отражает события первой половины ХХ века, представляет личностей, стоявших у руля нового административной единицы молодой страны. Экспозиция рассказывает и об изменениях Бурятии, как в административно-территориальном, так и в социально-политическом плане.
Революция 1917 года, Гражданская война, создание Дальневосточной Республики, социальные сферы в Бурят-Монгольской АССР отражены на выставке. Макеты, значки, личные вещи, документы исторических личностей заинтересуют не только тех, кто родился в эпоху СССР, но и в постсоветское время.
«Родная Бурятия» - возможность полистать страницы истории таёжного, озёрного, степного края, сообщили в Национальном музее республики.
Выставка отражает события первой половины ХХ века
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