Медики Бурятии напомнили о вреде курения



В среднем, с учётом нынешних цен на сигареты, курильщик тратит на сигареты не менее 12 тысяч рублей.



31 мая отмечается всемирный день без табака. В этой связи медики Бурятии напоминают о вреде табакокурения и призывают жителей республики соблюдать здоровый образ жизни.– Сердце – это настоящий двигатель, поддерживающий жизнеобеспечение организма 24 часа в сутки и всю жизнь без выходных, перерывов на обед и отпуска. До 80 полноценных сокращений каждую минуту с рождения до смерти, – рассказывает Анна Нагаслаева, заведующая центром здоровья республиканского центра медицинской профилактики имени Бояновой.По её словам, сотни миллионов курящих людей не знают, что это приводит к болезням сердца. На сегодняшний день именно табак является причиной более 2 миллионов ежегодных случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Бросив курить, есть шанс уберечься инфаркта или инсульта.Кроме того, по словам Анны Нагаслаевой, скоро к ответственности смогут привлекать взрослых, курящих в салоне своего автомобиля в присутствии детей. Поскольку пассивное курение точно так же, как и активное, увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.