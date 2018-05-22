Директоры из Бурятии стали дипломантами всероссийского конкурса

В творческом состязании участвовали 79 человек со всей России
С 15 по 17 мая в Нижнем Новгороде состоялся заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший руководитель года» общественной организации «Ассамблея женщин-руководителей».
Цель конкурса - ориентир руководителей на высокотехнологичное производство и его постоянное обновление, на создание новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест и пополнение банка данных лучших руководителей предприятий и организаций России.
В этом году в конкурсе приняли участие два представителя от Бурятии: Туяна Самбуева, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» и Екатерина Матвеева, директор Заиграевского дома - интерната для престарелых и инвалидов. В конкурсе же приняло участие 79 человек из 37 регионов по 5 номинациям: 1) «Заслуженный директор России»; 2) «Предприятие – лидер. 21 век»; 3) «Лучший руководитель года»; 4) «Женщина - лидер. 21 век»; 5) «Молодой директор России».
По результатам конкурса Туяна Самбуева и Екатерина Матвеева награждены дипломами и памятными наградами в номинации «Лучший руководитель года», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В мероприятиях приняли участие 280 человек
В творческом состязании участвовали 79 человек со всей России
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