Власти Иркутска заплатят за открывшийся под машиной люк

Из-за открывшегося колодца автомобиль перевернулся



Вступило в законную силу решение Кировского районного суда по иску иркутянина о возмещении ущерба.



В июле прошлого года на улице Нижняя Набережная Иркутска, его машина «Тойота Хайс» наехала на колодец, расположенный на проезжей части. При наезде люк открылся, автомобиль опрокинулся на металлическое ограждение. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомашины составила более 240 тысяч рублей.



Представители администрации Иркутска и МУП «Иркутскавтодор» не признали иск, указав, что являются ненадлежащими ответчиками по делу.

Суд не усмотрел умысла или неосторожности со стороны водителя, так как повреждение ограждения произошло вследствие непреодолимой силы. Правил дорожного движения он тоже не нарушил.



- Администрация Иркутска, как владелец автомобильных дорог, находящихся в границах города, обязана содержать данные автомобильные дороги. То есть осуществлять работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Тем самым она является владельцем данного колодца на проезжей части дороги и закрывающего его люка. То обстоятельство, что крышка люка поднялась при наезде на неё автомашины, свидетельствует о том, что данная крышка люка не соответствует установленным требованиям, - решил суд.



А вот обязанность «Иркутскавтодора» проверять люки колодцев на основании муниципального контракта не предусмотрена. А значит, вины муниципального предприятия в причинении ущерба нет.



Более 267 тысяч рублей взыскали с администрации Иркутска (расходы на хранение повреждённой автомашины, на оценщика, на нотариальную доверенность и услуги представителя).



Решение суда обжаловалось в апелляционном порядке в Иркутский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев жалобу ответчика, оставила её без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

