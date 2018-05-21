Им напомнили о безопасности на дороге и раздали памятки
В Хоринском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла выездная приёмная по оказанию государственных услуг по линии ГИБДД. Сотрудники районного отдела ГИБДД МО МВД России «Хоринский» поговорили с гражданами о правилах дорожного движения и проинформировали об особенностях управления транспортными средствами.
Начальник регистрационно-экзаменационного отдела Алдар Дуламев зарегистрировал и подтвердил личности участников мероприятия на Едином портале государственных услуг.
Гражданам передали памятки, в которых описаны возможности и пошаговая схема использования портала, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Маломобильным гражданам Бурятии рассказали о сайте госуслуг
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