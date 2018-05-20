19 мая в Улан-Удэ открылось первенство города по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями
В мероприятии принимают участие больше 50 участников, сообщает управление по информационной политике города.
Соревнование по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями в Улан-Удэ проходит уже в восьмой раз. Первенство проходит по программе специальной олимпиады по конному спорту в течение двух дней.
Мэр города Александр Голков заявил о намерении поддерживать проведение такого важного социального мероприятия.
- Отрадно, что в нашем городе есть люди, которые готовы заниматься социальной адаптацией детей с особенными возможностями здоровья посредством метода иппотерапии, – подчеркнул Александр Голков.
Соревнования проходят по трём дисциплинам – «Манежная езда», «Рабочая тропа» и «Контур». В соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды имеющие нарушения интеллектуального развития. По итогам будут отобраны пять лучших спортсменов для представления команды Бурятии на соревнованиях по адаптивному конному спорту на межрегиональном уровне в Иркутске.
Организатором соревнований выступает общественная организация «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды». Руководитель организации Зинаида Брюханова, которая стала лучшим социальным предпринимателем 2017 года.
В Улан-Удэ развивают адаптивный конный спорт
Общество, Фото:
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19 мая в Улан-Удэ открылось первенство города по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями
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