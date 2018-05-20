Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»

Лучшие детские коллективы России собрались в московском Музее Победы
19 мая в московском Музее Победы прошёл гала-концерт II всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Награды победителям конкурса вручил заместитель главы МЧС Сергей Кададов, сообщает информационный центр ФГБУК «Музей Победы».
Гран-при удостоены Елизавета Коновалова из Улан-Удэ в номинации «Вокал» и Глеб Кулагин из Омска в номинации «Литературное творчество».
Лауреатами, занявшими первые места в различных номинациях, стали Юлия Строгая из подмосковного Егорьевска, Виолетта Захарова из города Вихоревка Иркутской области, Анна Удальцова из города Пестово Новгородской области, Даниил Стукун из Благовещенска, Александра Подангина из села Исаклы Самарской области, вокальный ансамбль «Фантазия» из Самары, Анастасия Антропова из поселка Княжье Озеро Московской области, детсадовцы «Орлята МЧС» из Санкт-Петербурга, отряд Юнармии из Ялты.
Гостей и участников ждала масштабная выставка раритетной пожарной техники, новейшие образцы спецоборудования, водолазного снаряжения, экспозиция Центра по проведению операций особого риска «Лидер», «Российского союза спасателей», полевая кухня и многое другое. Каждый из гостей и на улице, и в зале ознакомился с работой пожарного и спасателя на специальной технике и оборудовании.
В этом году на конкурс поступило свыше 85 тысяч детских работ. Среди них – стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Участниками стали школьники в возрасте от 7 до 18 лет со всех уголков России, лауреатами и дипломантами – 473 человека.
Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» министерство по чрезвычайным ситуациям проводит второй год подряд. Это уникальный проект, который направлен на воспитание у подрастающего поколения уважения к спасателям и пожарным МЧС России.
Конкурс детских работ включал в себя номинации по следующим направлениям: художественное, литературное, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество.
Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»
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