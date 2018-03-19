2000 зенитчиков прибыли на полигон в Бурятии для боевых стрельб

Около 2000 военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба



Зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитно-ракетных комплексов С-300, «Оса», «Тор-М2У».



Зенитные подразделения уже прибыли на полигон и приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе.



Для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа «Саман», «Кабан», «Стриж», «Пенсне».



Первые ракетные стрельбы из ЗРС С-300, ЗРК «Оса» начнутся на текущей неделе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



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