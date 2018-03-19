В Улан-Удэ создана бригада по откачке талых вод с дорог

В комбинате по благоустройству города создана специальная бригада по откачке талых вод с проезжей части



Начата засыпка промоин на грунтовых дорогах, также на 13 улицах установлены заградительные линии из мешков с песком. В специальную бригаду входят 15 сотрудников Комбината по благоустройству. Они при помощи 10 мотопомп откачивают талые воды в местах скопления на проезжей части, чтобы не допустить аварийной ситуации, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



«Болевые точки» известны – откачка луж производится на ул. Бабушкина, возле рынков «Туяа», «Крестьянский», на ул. Витебская, ул. Байдовская, пр. Строителей,40, ул.3-я Транспортная, ул. Шаляпина, в мкрн Радужный, на пер. Трубачеева - ул. Сахьяновой - ул. Лебедева, на перекрестке З. Космодемьянской-ул. Терешковой, ул. Борсоева, путепровод ул. Ербанова, ул. Хантаева, мкрн Аэропорт, ул. Партизанская и другие.



Производительность одной мотопомпы – 120 кубометров жидкости в час. Также к уборке талых вод ежедневно привлекаются большая коммунальная техника – по 20 единиц вакуумных машин. Только за эти выходные с 16 по 18 марта произведена откачка талых вод в объеме почти 2000 кубометров.



Сегодня коммунальные службы завозят грунт и засыпают образовавшиеся промоины в мкрн Светлый и мкрн Забайкальский. Для отсыпки промоин заключен договор с ООО «Горняк» на поставку 500 тонн бутового камня и 500 тонн щебня на сумму 500 тысяч рублей.



Для устройства защитных сооружений комбинатом по благоустройству закуплены 2000 штук мешков для заполнения песком, на данный момент наполнены 500 мешков. «Заградительные линии» позволяют не допустить подтопления жилых домов и других объектов. Мешки установлены по ул. Ю. Коммунаров - Гагарина (район ост. «Баня»), ул. Лысогорской, ул. Норильской-Чаадаева-Иванова (в районе школы № 41), ул. Н. Петрова, ул. Революции 1905 г., ул. Цивилева- 50-лет Октября, ул. Бийской, 7 а и 37, мкрн Светлый, ул. Гоголя – Пятницкого – Нагорной, ул. Овражной, пр. Победы- мемориал Победы.



