В Тункинском районе воспитанники детского сада показали сверстникам сказку о правилах дорожной безопасности
Воспитанники детского сада № 4 села Кырен Тункинского района выступили в роли героев сказки о правилах дорожного движения. Юные участники дорожного движения показали сверстника, как правильно вести себя на дороге.
По сценарию сказочные персонажи попали в больницу, играя с мячом вблизи проезжей части. Один из ребят выступил в роли доктора Айболита, который оказал помощь пострадавшему и вызвал сотрудника ГИБДД, чтобы рассказать как правильно вести себя на дороге. Автоинспекторы напомнили малышам о безопасном поведении на проезжей части, правилах перехода дороги, значениях сигналов светофора.
Воспитанники детского сада не только наблюдали за происходящим, но и отвечали на вопросы сотрудника ГИБДД и помогали героям сказочного представления правильно разобраться в дорожной ситуации. С помощью сказки маленькие зрители повторили основы дорожной грамотности и узнали новое о безопасном поведении на дороге, сообщает УГИБДД республики.
Детсадовцы Бурятии рассказали о безопасности на дороге
Общество, Фото:
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