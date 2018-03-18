Детсадовцы Бурятии рассказали о безопасности на дороге

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Тункинском районе воспитанники детского сада показали сверстникам сказку о правилах дорожной безопасности



Воспитанники детского сада № 4 села Кырен Тункинского района выступили в роли героев сказки о правилах дорожного движения. Юные участники дорожного движения показали сверстника, как правильно вести себя на дороге.



По сценарию сказочные персонажи попали в больницу, играя с мячом вблизи проезжей части. Один из ребят выступил в роли доктора Айболита, который оказал помощь пострадавшему и вызвал сотрудника ГИБДД, чтобы рассказать как правильно вести себя на дороге. Автоинспекторы напомнили малышам о безопасном поведении на проезжей части, правилах перехода дороги, значениях сигналов светофора.



Воспитанники детского сада не только наблюдали за происходящим, но и отвечали на вопросы сотрудника ГИБДД и помогали героям сказочного представления правильно разобраться в дорожной ситуации. С помощью сказки маленькие зрители повторили основы дорожной грамотности и узнали новое о безопасном поведении на дороге, сообщает УГИБДД республики.