В Иркутской области спасли замерзающих артистов цирка

Сотрудники МВД России в Приангарье спасли от переохлаждения артистов передвижного цирка, автомобиль которых сломался в дороге
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» поступило сообщение о том, что в 60 километрах от районного центра на участке автодороги Бодайбо – Таксимо сломался микроавтобус, в котором находилась цирковая труппа. Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье 8 человек и 7 животных оказались под угрозой.
- На место происшествия был направлен наряд ДПС в составе капитана полиции Иннокентия Хабеева и Наиля Шагеева. Полицейские организовали перевозку людей и животных в город Бодайбо транспортными средствами ДПС и скорой помощи. Эвакуация неисправного автотранспорта гастролирующего цирка и реквизита была осуществлена дорожной службой Иркутской области, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По пути к месту назначения все участники произошедшего отогрелись и выразили полицейским и медикам искреннюю благодарность за оперативную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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