В Улан-Удэ авария оставила без света 7 улиц и 2 СНТ

Отключение произошло в Советском районе



Накануне в 8:59 из-за неисправности кабельной линии произошло аварийное отключение.



Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора ул. Республиканская, Иркутская, Иволгинская, Джидинская, Красночикойская, Привольная, Карельская, ДНТ «Сибиряк», СНТ «Профсоюзник».



В 11:29 авария устранена, восстановлен шлейф на опоре высоковольтной линии. Все потребители были запитаны по нормальной схеме. Время устранения составило два с половиной часа, сообщают оперативные службы города.



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