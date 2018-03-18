Отключение произошло в Советском районе
Накануне в 8:59 из-за неисправности кабельной линии произошло аварийное отключение.
Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора ул. Республиканская, Иркутская, Иволгинская, Джидинская, Красночикойская, Привольная, Карельская, ДНТ «Сибиряк», СНТ «Профсоюзник».
В 11:29 авария устранена, восстановлен шлейф на опоре высоковольтной линии. Все потребители были запитаны по нормальной схеме. Время устранения составило два с половиной часа, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ авария оставила без света 7 улиц и 2 СНТ
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