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В Баунтовском районе прошла акция «Госуслуги - в ногу со временем»

В Баунтовском районе прошла акция «Госуслуги - в ногу со временем»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудники ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району провели акцию «Госуслуги - в ногу со временем»

Полицейские посетили ряд организаций: районный Дом культуры, отдел образования, отделение почтовой связи и торговый центр - где рассказали персоналу о преимуществах пользования порталом госуслуг www.gosuslugi.ru, предоставляемых услугах по линии миграции и ГИБДД, а также о том, как зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, сотрудники полиции проинформировали граждан о проведении 20 марта Дня открытых дверей, в рамках которого жителей района проконсультируют по вопросам предоставления тех или иных услуг и окажут помощь в регистрации на портале, сообщает МВД республики.

 
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