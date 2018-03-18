В Баунтовском районе прошла акция «Госуслуги - в ногу со временем»





Полицейские посетили ряд организаций: районный Дом культуры, отдел образования, отделение почтовой связи и торговый центр - где рассказали персоналу о преимуществах пользования порталом госуслуг www.gosuslugi.ru, предоставляемых услугах по линии миграции и ГИБДД, а также о том, как зарегистрироваться на сайте.Кроме того, сотрудники полиции проинформировали граждан о проведении 20 марта Дня открытых дверей, в рамках которого жителей района проконсультируют по вопросам предоставления тех или иных услуг и окажут помощь в регистрации на портале, сообщает МВД республики.