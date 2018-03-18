Сегодня на дорогах гололёд
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 марта, в Бурятии днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10, местами 11-16 м/с.
Температура днём 3-8 тепла, местами по северной половине 4-9 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём 2-4 тепла.
Напомним, сегодня страна выбирает президента России.
В день выборов президента в Бурятии тёплая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 18.03.2018
18 марта россияне выбирают президента. «Байкал-Dailу» рассказывает обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции/ С вами редакция и Виктор Золотарёв
Общество, 18.03.2018
Сегодня на дорогах гололёд
Правительство России утвердило право сойотов Окинского района Бурятии на получение социальной пенсии. Постановление от 13 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» начнётся сегодня в Иркутске. На сцену выйдут виртуозы игры на народных инструментах
Студентов-психологов и их преподавателей приглашают принять участие в конкурсе по описанию и внедрению практик по работе с людьми старшего поколения. Организаторы конкурса – ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста в Бурятии
Сегодня, 17 марта, на центральном стадионе проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки спартакиады органов государственной власти Бурятии
Мониторинг «Докторской» колбасы проводили сразу семь центров стандартизации, метрологии и испытаний. Проверку прошли не все
Два этажа диких животных. В музыкальном театре Иркутска открыли фотовыставку «Сохраним Байкал вместе»
Сотрудники Мухоршибирского филиала уголовно-исполнительной инспекции совместно с МВД провели первый этап оперативно-профилактической операции «Надзор-2018»
По данным Бурятского ЦГМС, на дорогах города и республики гололедица, накаты
Своей выставкой Жамсо Раднаев подгоняет весну. Картины художника из Улан-Удэ словно пропитаны солнцем. Повседневные сюжеты с детьми и стариками греют душу
Банк спермы планируют создать в Забайкальском крае к концу 2018 года, сообщила в интервью ИА «Чита.Ру» главный внештатный акушер-гинеколог краевого министерства здравоохранения Валентина Лига
Коллективное представление о сибиряках изучают новосибирские социологи
Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные
Столбик термометра в регионах Восточной Сибири в предстоящие выходные будет показывать положительные температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра