В день выборов президента в Бурятии тёплая погода

Сегодня на дорогах гололёд



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 марта, в Бурятии днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10, местами 11-16 м/с.



Температура днём 3-8 тепла, местами по северной половине 4-9 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём 2-4 тепла.



Напомним, сегодня страна выбирает президента России.



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