«Докторская» колбаса из Бурятии прошла сибирскую проверку

Мониторинг «Докторской» колбасы проводили сразу семь центров стандартизации, метрологии и испытаний. Проверку прошли не все



В проверке колбасы «Докторской» приняли участие семь регионов: Красноярский, Новосибирский, Алтайский, Бурятский, Омский, Иркутский, Забайкальский ЦСМ. Для исследования было закуплено 9 образцов. На первом этапе «Докторскую» исследовали в лаборатории: проверяли на наличие растительных жиров, соответствие составу и изучали физико-химические показатели. В трех образцах нашли расхождение с составом: в состав были добавлены не заявленные в рецептуре клетчатка и крахмал, а также гелеобразователи каррагинан и камедь.



Не прошли проверку образцы: ИП Обруч А.А. (Красноярский край, Шарыпово), ООО «Вкус» (Хакасия, Усть-Абакан), ООО «Березовский» (Красноярский край, Березовка).



Остальные образцы не вызвали нареканий. Это ООО «Брюкке» (Алтайский край), ООО «Вкусная жизнь» (Барнаул), ООО «Алейский мясокомбинат» (Алтайский край), ООО «Бурятмяспром» (Р. Бурятия), ООО «Бурятская Мясоперерабатывающая Компания (Р. Бурятия), ООО «Мясоперерабатывающая фабрика Селенга» (Р. Бурятия).



Добавим, в прошлом году Красноярский ЦМС проводил проверку «Доктороской», и результаты были гораздо хуже. На проверку взяли 15 образцов колбасной продукции, произведенных в Новосибирской, Московской, Кемеровской, Омской и Томской областях, в Москве и в республике Хакасия, на предприятиях в Красноярском крае. По результатам проверки, 13 из 15 образцов «Докторской» колбасы признали не соответствующими требованиям национальных стандартов и содержащими признаки фальсификации, сообщает krasnoyarsk.dk.ru.

