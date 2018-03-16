Банк спермы планируют создать в Забайкальском крае к концу 2018 года, сообщила в интервью ИА «Чита.Ру» главный внештатный акушер-гинеколог краевого министерства здравоохранения Валентина Лига
- Банк спермы — это наша голубая мечта. У нас есть несколько таких доноров, о которых мы знаем. Но они тоже могут отказаться, захотеть или не захотеть. Но и их надо каждый раз тщательно обследовать. Мы планируем сделать банк спермы. Надеюсь, что к концу года эту мечту мы реализуем, — сообщила Лига.
По словам гинеколога, есть желающие им пользоваться: «Это прежде всего одинокие женщины, которые хотят детей. Также мужчины с азооспермией, когда в сперме нет сперматозоидов, плюс генетические заболевания».
С 2012 года в Забайкалье начали делать процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 2017 году в рамках ОМС было проведено 342 программы ЭКО, в результате которых родилось 112 детей, из них 14 двоен.
Банк спермы планируют создать в Забайкалье
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