В ТОСах состоят свыше 84 тысяч улан-удэнцев

В Улан-Удэ работает 75 территориальных общественных самоуправлений,



Они охватывают свыше 84 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Александр Голков.



- Сегодня ТОСы решают не только вопросы благоустройства своей территории. Так, ТОС «Звёздный» в 2018 году открыл подростковый клуб, организованный силами и на средства ТОС. Активисты ТОС «Благодать» зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство и реализуют проект по выращиванию плодовых и ягодных культур, -отметил мэр города.

