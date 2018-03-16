В Улан-Удэ работает 75 территориальных общественных самоуправлений,
Они охватывают свыше 84 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Александр Голков.
- Сегодня ТОСы решают не только вопросы благоустройства своей территории. Так, ТОС «Звёздный» в 2018 году открыл подростковый клуб, организованный силами и на средства ТОС. Активисты ТОС «Благодать» зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство и реализуют проект по выращиванию плодовых и ягодных культур, -отметил мэр города.
В ТОСах состоят свыше 84 тысяч улан-удэнцев
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